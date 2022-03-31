苗栗通霄鎮47年次陳姓女子平時獨居，29日凌晨1時許，因腦中風急症，緊急撥打電話，所幸警消人員及時趕到救援，陳女緊急送醫目前無生命危險。

陳姓女子當時半夜起床想上廁所，但突然一陣暈眩跌坐在客廳地上，瞬間感到左手及左腳不聽使喚，無法自行起身，她便奮力爬行到電話位置處報案求救。

通霄分局通霄派出所接獲110轉報，請附近巡邏員警趕往陳女家中，但她住家大門深鎖，叩門有聽到陳女應答聲，等到消防人員到場後，員警當機立斷幫忙破門而入。

隨後就在客廳內看到驚慌失措、躺臥地上的陳女，警方連忙安撫情緒，並攙扶協助其如廁後，經救護人員初步查看意識尚清楚，立即扶上救護擔架，緊急送醫。

陳女經緊急送到苑裡李綜合醫院救治檢查，所幸只有輕微腦中風現象，並無生命危險，陳女妹妹在警方通知下，也急速趕至醫院，對警方及警消人員即時協助疾病救護，表達至誠謝意。

通霄警分局提醒民眾，因近日天氣詭譎多變，濕冷無常，容易發生心血管疾病，尤其，如家中有年長者，更應特別關注，稍有不慎將致生無法彌補的遺憾。