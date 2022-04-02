台中客運一輛公車，今天上午行經台灣大道與晉文路口時，駕駛劉男突感身體不適，不慎自撞快慢車道安全島。（民眾提供）

台中客運公車自撞後，造成該路口行人號誌、路口監視器損壞、號誌燈撞損。（民眾提供）

42歲的劉姓男子，今天上午駕駛台中客運的營大客車，沿台灣大道六段往梧棲方向行駛，行經沙鹿區台灣大道與晉文路口時，劉男突感覺身體不適，不慎自撞快慢車道安全島；造成該路口行人號誌、路口監視器損壞，車上陳姓女乘客手部受輕傷，兩人送梧棲童醫院治療觀察。全案由警方調查處理中。

警方調查，劉姓男子今天駕駛台中客運的營大客車，沿台灣大道六段往梧棲方向行駛，上午10時48分，行至沙鹿區台灣大道與晉文路口時，劉男突感覺身體不適，一時不慎自撞快慢車道安全島，造成該路口行人號誌、路口監視器損壞、號誌燈撞損，幸號誌運作正常。

警方表示，自撞意外發生時幸未波及路人，卻造成車上一名32歲的陳姓女乘客，手部受到輕傷；警方緊急將劉男及陳女送往送梧棲童醫院治療觀察，台中客運公車的車頭受損等。劉男經檢測並無飲酒，現場由明秀所及沙鹿小隊進行交通疏導處理，並由拖吊車進行排除善後，全案由警方協助處理調查中。

公車自撞安全島號誌受損