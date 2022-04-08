蔡姓男子去年5月間開車載劉男，自新北市南下台中，兩人先以膠帶貼蓋車牌，再由劉開車到檳榔攤，坐副駕駛座的蔡男拿出千元玩具紙鈔要購買100元，檳榔西施收鈔後，即交給1包檳榔、找零800元後，才察覺有異反映「是假鈔」，兩人見狀開車逃逸，警方循線逮到蔡男，依詐欺罪將他起訴。

住新北市的蔡男在去年5月29日晚間開車載妻舅劉男南下，深夜由國道一號大雅交流道抵達台中，兩人先以白色及黑色膠帶，貼蓋車牌變造車牌號碼後，換由劉男開車、蔡男坐在副駕駛座，將車開到附近檳榔攤。

蔡男拿出一張千元玩具紙鈔，向檳榔西施表明要買100元檳榔，檳榔西施收紙鈔後，交給1包檳榔及身上僅剩的800元先找零，轉身要回檳榔攤內再拿100元補找錢，才發現紙鈔有異，向蔡男反映「是假鈔」，蔡男竟回覆：「是喔！」，劉男見狀急踩油門逃之夭夭。

案經檳榔西施報警，警方調閱監視器影像循線查獲蔡男，蔡男到案坦承與劉男變造車牌號，並拿玩具紙鈔購買檳榔等事。

檢察官以蔡男所使用的玩具紙鈔，紙質及觸感與真鈔有明顯差異，且紙鈔上還印有可辨識的「魔術銀行印製廠」、「魔術銀行」等字樣，與真鈔外觀不同，只要稍加查看，就可知不是真鈔，難以認定蔡男是行使偽造貨幣罪嫌，而依詐欺罪起訴。至於劉男並未到案，則另行通緝中。