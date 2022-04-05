38歲蕭姓男子得知母親身體遭人碰觸，竟持鐵製圓凳將人毆打到癱坐在椅子上，失去呼吸心跳，甚至出現尿失禁的現象，送醫不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉1日深夜發生1起命案，38歲蕭姓男子與友人坐在檳榔攤飲酒，過程中疑碰觸到一名婦人身體，感到不適的她，回家後趕緊向兒子大吐苦水。31歲賴姓男子不滿媽媽遭人欺負，竟趕赴檳榔攤，並持一旁的鐵製圓凳直往蕭男胸、背部狂毆，蕭當場被打到癱坐在椅子上，失去呼吸心跳，甚至出現尿失禁的現象，送醫不治。

鳳林警分局1日晚間10時15分許，接獲119轉報，瑞穗鄉興鶴路一段檳榔攤有民眾酒醉遭打傷事件，經了解，賴男母親當時在裡頭和其他人聊天，身體疑似遭坐在一旁飲酒的蕭男觸碰，返家後即將此事告訴賴。

賴男聽到母親身體莫名遭他人碰觸，立即駕車至檳榔攤，發現蕭男還在裡頭飲酒，下車後竟直接衝近攤內，拿著一旁的鐵製圓板凳狂毆蕭男，蕭疑似受到驚嚇，出現尿失禁的現象，且被打到直接昏厥，癱坐在椅子上，救護員到場時發現他已無呼吸心跳，送往玉里慈濟醫院急救仍宣告不治。

賴男將人打死後，隨即駕車逃逸，經警方調閱周邊監視器，鎖定其行蹤後，策動賴的家屬親友對他勸導，賴男自知難逃法網，2日清晨5時許，主動投案，全案經訊問後，依涉嫌刑法傷害致死罪移送花蓮地檢署偵辦。

賴男供稱，拿起圓凳僅對蕭的胸部打2下、背部4下，目的只是要教訓對方，沒有要殺他，由於警方鑑識現場，發現蕭男並未出血，且命案現場也沒有血跡，詳細死因仍待明天解剖後釐清。

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