光陽電動機車Ionex插旗東台灣，花蓮首家Ionex專賣店將於5月開幕，目前Ionex專賣店全台已設立35家，今年預計要開出100家。同時，為了提高Ionex用戶的便利性，花蓮市區的Ionex便利換電站已完成12處，未來2、3個月可達到60處。光陽執行長柯俊斌表示，碳中和的趨勢是不會變的，未來將攜手在地經銷商，將Ionex能源網絡的極佳便利性與頂級服務品質帶給東部民眾。

柯俊斌表示，面對未來2050碳中和的議題，電動車絕對是趨勢，尤其近期政府已宣布2030年電動機車銷售比例要達到35%，2035年達到70%，2040年更希望所有銷售新車都是電動機車。反觀國內仍有高達1370萬台燃油機車，以光陽在台灣的顧客為例，就有多達600萬台，不但需要與消費者溝通，並獲得顧客滿意，電動機車產品甚至要比燃油機車更好使用、更安全，再加上政府的補助才有辦法讓電動車成長更快，總市場要全數換成電動機車還有一大段路要走。

據最新的機車市場統計，今年1至3月累計總市場達16萬1409台，較去年同期減少了5115台。前三排序是光陽、三陽、山葉，其中三陽有新車上市帶動銷售成長，電動車的表現亮眼，其中Gogoro成長幅度57.7%。進一步分析，以今年1至3月車市的油電比逐月來看，明顯是受到各縣市陸續公布汰舊換新補助而帶動銷售，1月油車93.4%、電車6.6%；2月油車90.4%、電車9.6%；3月油車86.3%、電車13.7%。第一季的油電比為油車89.4%、電車10.6%。

柯俊斌表示，以台北市、新北市和桃園市均針對電動車提供9000元補助（燃油車無補助）來看，3地的補助方案均是自去年實施至今年6月，成為今年前3個月電動車銷售最多的城市，也帶動了總市場的銷量。但是另方面，目前還有宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、雲林縣、澎湖縣及金門縣尚未公布汰舊換新補助。

柯俊斌表示，前年市場最好，當時政府補助採取油電皆有，總市場達103萬台，電動車約16.8萬台，去年銷量則因補助減碼下滑到9.8萬台，但從今年各縣市公布的汰舊換新方案來看，已大多著重在電車，其中基隆市、南投縣補助金額最高，達1.2萬元；其次是花蓮縣的1.1萬元，台東縣和台中市是1萬元，至於燃油車，幾乎沒有補助，換句話說，目前購買電車與油車汰舊換新最高的金額差距達1.2萬元。

今年環保署針對消費者淘汰四期以前老舊燃油車就補助2000元，再加上報廢的300元，總計2300元，但仍比去年少了1000元，相對降低了誘因，對市場的影響較為有限。雖然政策上往聚焦碳中和的方向推進，但據環保署的分析，過去汰舊老車的消費者仍有超過九成是換新的燃油車，主要原因還是使用的習慣。

另方面，傳統機車店家收入約95%是來自維修，目前台灣有1420萬店家，其中不到60萬家是電動車店家，多數傳統店家面臨很大的轉型壓力，但特別的是，越來越多經銷商已體認到銷售電動機車與燃油機車場域的差異性，傳統店家的新車展示與維修雖然區前後場，但顧客是可以看到維修區的樣貌，展現店家的專業性，但是銷售電動機車的店型卻更偏向是3C 的零售門市，乾淨、簡潔、明亮，即將於花蓮市建國路開幕的Ionex專賣店就是幾家經銷商合資的新嘗試。

柯俊斌也對目前政府準備將電動自行車納管表示肯定，目前電動自行車每年有超過11至14萬台的量，而且多數是經由改裝讓性能比現行綠牌、白牌電動機車還高，萬一發生意外事故會有很大的問題，未來除了歸類為微型電動自行車，也需要附掛牌照，車輛將受法規的認證，車主有保險可買，這對於整個機車產業、電動機車產業，以及交通安全等方面來說都是很正面的發展。

目前Ionex電動機車已可從西部騎上武嶺，隨著花蓮便利換電站增設之後，未來橫越中央山脈將成為可能，光陽執行長柯俊斌率領車隊繞行太魯閣牌樓。（陳大任攝）