因對台灣車市展望相對保守，中華(2204)年度銷售目標呈現下滑走勢，本土法人預估2022年營運動能向下，EPS為6.69元。而考量中華評價於族群中相對偏低，且近期股價逐步反應利空，本土投顧法人投資建議從中立轉為區間操作，但目標價從70.20元降至67元。中華遭外資連10日賣超1.1萬張，但近2日已賣超力趨緩，本周空頭漸散，周五股價收平，相對抗跌，連2日守住5日線上。

中華eMOVING Shine特別在母親節前夕妝點新色「魅力紅」。

台灣車市方面，2022年初國內疫情升溫衝擊短期台灣市場表現，但因全球疫苗覆蓋率提升，對全球經濟負面影響可望降低。但仍須留意俄烏戰爭及全球升息之影響。中華預估2022年台灣車市銷售量為44.6萬輛，年減0.87%，看法相對保守。大陸車市方面，因前期基期已低且大陸經濟成長率回升，2021年大陸車市需求從谷底翻揚，2021年市場總銷售量(含乘用車、商用車)達2627.5萬輛，年增3.8%。根據大陸汽車工業協會預估，2022年大陸汽車市場銷售量為2750萬輛，年增4.66%。但後續仍須觀察全球政治、經濟與疫情不利因素對整體供應鏈與需求之影響。

2021年方面，中華年度銷售量(大車+小車)約5.1萬台，於台灣汽車市場市佔率提升至11.34%。電動機車銷售5300台。2021年稅後純益年增27.60%，EPS達7.55元。2022年方面，因對台灣車市看法相對保守且考量商用車競爭影響，中華預估年度銷售量為4.4萬輛，年減13.73%，市占率下降至9.87%。而電動機車將進行小改款，銷售目標為8600台。法人預估2022年營收279.57億元，年減10.18%。獲利能力方面，因受原物料上漲影響，預估毛利率下降至14.72%，營業利益年減42.17%。考量業外表現相對較佳且稅率持穩，法人預估稅後純益年減11.47%，EPS為6.69元。

中華eMOVING Shine「魅力紅」嶄新登場，特別在母親節前夕為eMOVING Shine妝點新色，打造女性專屬之「魅力紅」車色，並推出「萬元寵愛於一車」促銷活動。

電動自行車Shine兼具免考照、免加油、免牌照與燃料稅三大優勢，一推出就受到市場熱烈好評，今年針對女性市場特別推出了「魅力紅」新色，「魅力紅」在不同的光線照射下，呈現出不同層次的豐富度，而僅40公斤小巧輕盈的車重，重量僅僅只有傳統油車的一半；除了可以透過車輛直接充電，車廂內的鋰電池亦可帶回家中充電，5公斤的羽量級可攜式電池輕鬆抽取充電不費力，還提供電池兩年保固，不複雜、好操作、車身輕巧及好牽好騎等特性，除此之外，充滿電力僅需$1.87元，換算下來平均$1元可以行駛21km，對比現在持續高漲的油價，消費者更加有感。

長期致力於創造優質移動工具的中華汽車，旗下品牌eMOVING的電動自行車Shine與Bobe，秉持中華汽車所堅持的嚴謹造車工藝，從車體到電池都以業界最高標檢測完全符合國家安全認證，並遵循國內安全法規的要求，給對代步移動的使用者最高安全與保障。另外《道路交通管理處罰條例》修正草案即將於近期完成修法，未來將針對全台63萬輛無掛牌之「電動車」進行控管，電動自行車購車時也將比照一般機車可以投保強制險，讓用路安全更有保障，但無牌照車款將不能換證，違法騎乘更可能面臨裁罰，讓eMOVING也能騎得安心。