歐洲股市在周三出現彈升。一系列企業樂觀財報數據，例如半導體設備商艾司摩爾(ASML)和食品商達能(Danone)，為股市提供助力，但是市場對於烏俄戰爭、成長放緩、債息上升的擔憂，抑制了上漲力道。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲3.82點或0.84%，為460.10點，指數完全收復了周二的失土。對股市造成壓力的債券殖利率在周三下跌，然由於市場仍預期央行的緊縮政策，債息水準仍處於高檔。

科技股上漲2.43%，上漲最多。艾司摩爾在公布第一季優於預期財報之後，股價大漲5.3%，收報591.4歐元。

達能大漲5.8%；該法國公司上季銷售強勁，並維持2022年財測目標。

海尼根上漲5.2%；該荷蘭公司上季啤酒銷售顯著揚升，並維持了2022年展望目標。

礦業股下跌2.6%，力拓(Rio Tinto)股價大跌4.8%；該跨國採礦公司公布第一季鐵礦石出貨量下降，並警告，通膨、中國疫情相關的封鎖、烏克蘭戰爭都會給公司帶來風險。

Generali投資股市策略師Michele Morganti說，市場短期內可能遭遇逆風，因為各國央行開始收緊以及成長出現放緩跡象，並增添到戰爭而來的制裁風險。

今年以來，Stoxx 600指數已經跌了5%，科技股更是下跌20%，大宗商品相關股票則飆漲。

歐股上市企業預計第一季獲利增加25%，遠低於2021年的60%至150%之間的增幅。通膨升至創紀錄高位，是投資人在2022年剩餘時間所面臨的最大問題。

周三公布數據顯示，德國三月PPI年增高達驚人的30.9%。

葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)跌1.1%；該英國製藥公司工人投票同意罷工，抗議加薪幅度低於通膨率。

食品配送公司Just Eat Takeaway漲1.9%；該公司公布第一季財報，並稱正就出售美國子公司Grubhub進行談判。

法國將在本周日進行第二輪總統大選，民調顯示現任總統馬克宏將贏得勝選。

法國CAC指數升1.4%，德國DAX指數漲1.5%，英國富時指數升0.4%。