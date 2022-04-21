亞系外資唱衰驅動IC廠聯詠(3034)，將原先的「買進」一口氣降至「劣於大盤表現」評等，目標價由600元大幅下修至410元，聯詠今日開低走低，股價失守400元大關，跌幅在2%左右。

亞系外資在最新出爐的報告中表示，通膨及大陸封控將影響面板復甦時間延緩至下半年，考慮終端需求疲軟，第2季通膨將衝擊面板需求疲弱低於預估，大尺寸驅動IC(LDDIC)價格持續有壓，電視面板恐將會逼近損益兩平臨界點，因此調降第2季及第3季LDDIC價格預估，由原先預估的季下滑各為2%調降至季減各5%。

亞系外資了除下修LDDIC價格預估外，並下修聯詠今明年毛利率預估，其中包括LDDIC因市場求疲軟，今明年毛利率由原先預估的48.1及45.7%下修至47.5及43.3%。預估TDDI平均售價(ASP)將季下滑3%，此外，也預估了SDDI毛利率將由2021年高峰的52%下滑至2022年的50%及2023年的45%，預估聯詠2022~2023年毛利率仍有下修風險。另外，下修聯詠今明年每股盈餘預估降幅分別為4%及10%。