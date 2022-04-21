電視面板4月下旬報價重挫，外資圈不僅保守看待面板雙虎，影響也擴散到大尺寸面板驅動IC（LDDIC）上，主要供應商聯詠（3034）最新遭里昂證券將投資評等由「買進」，降為「劣於大盤」，又一外資券商對聯詠後市轉趨保守。

里昂證券指出，根據友達經營管理階層最近釋出看法，因為通膨壓力與大陸部分生產基地封城關係，面板需求比預期更弱，而且復甦時間恐怕從第二季，延後到下半年。

回顧2021～2022年，LDDIC產品漲幅超越其他各面板相關零組件，但現在受大尺寸面板終端應用減弱、面板價格直直墜影響，LDDIC價格蒙受龐大壓力，里昂最新將LDDIC第二、三季報價由各季減2％，下修為各季減5％之多。

將時間拉長，受到需求低落、報價下跌雙重逆風侵襲，外資將聯詠2022、2023年毛利率由48.1％與45.7％，降至47.5％與43.3％。里昂證券降評聯詠至「劣於大盤」後，推測合理股價同步從600元重砍至410元。

外資另估算，聯詠2022年每股純益64.12元、與2021年持平，但2023、2024年將逐年下滑，降至54.4與52.16元。