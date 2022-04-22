美國Fed主席鮑爾丟出鷹派訊息，暗示下個月恐升息2碼，使得10年期美債殖利率跳升，美股四大指數齊收黑，道瓊下跌逾360點，亞洲股市今同步反映利空走跌，台股早盤加權指數重挫逾百點，一度下探至16923點，摔下所有均線，台積電(2330)走跌也影響指數約60點，傳產股明顯強於電子股，包括防疫、不鏽鋼、風電以及電線電纜等逆勢有撐。有鑑於美國再度釋出強勢升息預告，顯示通膨壓力仍較預期嚴重，預估台股今日也會受美國強勢升息影響，買盤力道縮手下恐會有較大的賣壓。

電子權值股部分，台積電開低震盪、跌幅逾1%，股價最低觸557元，聯電(2303)同樣走跌，跌幅逾1%，於5日線進行支撐測試；大立光(3008)逆勢有撐，早盤股價於盤上狹幅震盪，鴻海(2317)跌幅一度近1%，於5日線附近震盪。IC設計指標股聯發科(2454)開低震盪，跌幅逾1.8%，股王信驊(5274)開低下殺、重挫逾6%，股后矽力-KY(6415)跌逾5%；面板族群展現抗跌力道，友達(2409)早盤黑翻紅，拉回平盤附近，群創(3481)守於盤上，彩晶(6116)相對震盪又翻黑。

以電子股來說，大陸官方不會輕易放開封城限制，若封城持續，旺季效應難以期待，現況仍太樂觀預期，台系電子族群面臨全年展望下修風險高，加上美股財報周期間，預期國際大廠將高機率下修展望，將不利台股表現。

本土疫情持續爆，帶動防疫相關生技股逆勢抗跌，醣聯(4168)、長興(1717)攻上漲停，美吾華(1731)大漲約7%，訊映(4155)、和康生(1783)、雃博(4106)、中化(1701)漲至2~3%不等。

另外，指標股中鋼(2002)接近10點拉回平盤，鋼鐵股亦為抗跌族群，榮剛(5009)、精鋼(1584)攻上漲停，志聯(2024)大漲逾6%，佳大(2033)、彰源(2030)、中鴻(2014)、世紀鋼(9958)齊揚。

分析師表示，俄烏情勢未見明朗，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高，聯準會主席鮑爾重申5月將討論升息2碼，市場預期5、6、7月都可能升息2碼，美債殖利率攀升，壓抑科技股表現。另外，大陸封城衝擊台廠4月營收，但上海及蘇州有逐漸放寬的跡象，第二季衝擊不大。4月底美股重量級科技股財報陸續登場，市場觀望氣氛濃厚，加權指數仍在月均線之下，短線僅跌深反彈，建議謹慎操作，選股以防疫、航運、網通及HPC、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。