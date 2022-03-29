來自離島澎湖的社工師歐東隆，自2018年研究所畢業後進入陽光基金會桃竹中心服務，投身於口腔癌病友協助工作，每年超過1萬人次的宣導，獲得桃園市2022年社工人員卓越績效獎表揚。

歐東隆說，在服務過程中，看見許多病友們因為切除癌變的患部，導致明顯顏面損傷，而不願意再走出家門與人群接觸。又或者在生命臨終階段，掙扎於各種治療以及無法正常開口飲食的痛苦。這其中也不乏正值青壯時期的年輕生命。印象深刻一位服務對象江大哥，患病時年紀還未滿35歲，短短8個月時間就病逝，留給父母、家人無窮盡的悲痛。

他說，每次接觸到有菸、酒、檳榔習慣的朋友時，即便是初次接觸，都會忍不住多一句勸阻，那怕是屢吃閉門羹，也會提醒他們要記得定期進行口腔健康的檢查。他積極走入第一線的防治工作，在校園內告誡學生不要輕易嘗試致癌物質，要有勇氣說不。在每年超過1萬2000人次的宣導接觸經驗中，他發現孩子們在拒絕食用檳榔上，已有明顯的改善，但仍有部分孩子對於一般菸品甚至是電子煙，卻沒有太大抵抗力，甚至將其蔚為一種時尚，令人倍感憂心。

歐東隆在今年獲選桃園市社工人員表揚的卓越績效獎，他認為這雖然是個人獎項，但其實是對工作團隊的一份肯定，特別是協助口腔癌病友以及在校園推廣菸、酒與檳榔防治工作，在社福工作當中，是十分小眾的領域。所以，團隊中的每一位夥伴能夠一起堅持下去，是非常不容易的。

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