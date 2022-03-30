彰化1名曾在大型醫院任副院長的已婚男子，去年3月意外在「摩鐵內」摔傷送醫，妻子小芳（化名）事後得知報案者的是1名陳姓女子，懷疑對方與丈夫開房間外遇，甚至查出丈夫已在該旅館開房間49次，憤而提告；陳女則說當天只是在房間內「談心」，法官認定已超出友誼關係，判陳女須賠50萬，可上訴。

判決書指出，男子與小芳結婚17年，育有1子，曾任中部某大型醫院副院長，去年2月小芳接到親屬電話通知，男子因意外跌倒需開刀，小芳後來得知男子是在「摩鐵內」摔傷，一看消費記錄男子已去過49次，還有全台其他旅館飯店等，且當時幫男子報案的是1名陳姓女子，小芳因此懷疑陳女是小三並控告求償。

陳姓女子則辯稱，她是1名販賣生命營養素的業務，平時就與男子有業務上往來，也會與對方談心聊天，當天是男子稱心情不佳，想約碰面，但不知道男子會把她載至摩鐵；而小芳提出的49次入住證明，並不能顯示男子是和誰入住，強調與男子沒有超越友誼的關係。

彰化地院認為，男子當時載陳女到旅館時，對方並未反對，顯已違反一般社會通念，此行為明顯逾越社會一般男女社交分際，難認無違背善良風俗之故意，影響陳妻配偶權益，對其辯解不足採信。審酌陳女單親有子女要扶養，判處應賠償40萬元。全案可上訴。