今年46歲的老虎伍茲（Tiger Woods）重返奧古斯塔球場，他連續兩日只是在練習揮桿，現場仍聚集超過3.5萬人圍觀，甚至讓大家期待他參加本周開打的美國名人賽。伍茲本人表示尚未決定，美媒《雅虎體育》樂觀估計伍茲將會參賽，分析他走路的步伐相當平順，心情輕鬆並且有幾次開球表現相當好。

伍茲去年2月遭遇重大車禍，幸運保住一命，右腿開放性骨折，脛骨、腓骨斷成許多截，差點被迫截肢。距離車禍僅14個月，伍茲就在奧古斯塔球場揮桿了，簡直是醫療奇蹟。

《紐約郵報》引述運動醫學專家尼可拉斯（Stephen Nicholas）的評論，「真的是很厲害的復原力，他擁有這麼強大的意志來克服。光是能走路和打球就很不簡單，還能參加正式高爾夫比賽，這是難以置信的故事。」

尼可拉斯分析，老虎伍茲撞車時弄傷了距骨，這是在踝關節下面的骨頭，跗骨的組成之一，幫忙把腿部傳來的身體重量轉給腳掌。伍茲受傷時可能損失一小部分距骨，容易讓肌腱和關節囊發炎而引起疼痛。「這種傷勢在腳踝製造的緊繃不適是難以想像的，擺脫這種緊繃是很痛苦與艱辛的過程。我原先不認為他能回來比賽，他應該只能參與休閒的高爾夫。」

美國選手荷馬（Max Homa）說：「換成是別人我會很訝異，所以我不訝異，我是驚嘆。這真正考驗著伍茲的敬業精神，我們都知道他在球場是如此努力，但是一天到晚坐著進行那些物理治療，不僅非常無聊，更別說有多麼辛苦了。」