美國名人賽第3輪結束，老虎伍茲（Tiger Woods）打出78桿，這是他生涯在名人賽最糟的單輪表現，以+7桿並列第41，大幅落後領先者薛弗勒（Scottie Scheffler）的-9桿，剩下最後一輪不可能追上了。伍茲解釋是天候不佳，讓他感覺很不舒服。

How to play hole No. 2, as displayed by Tiger Woods. #themasters pic.twitter.com/UnQ2PBvrxl — The Masters (@TheMasters) April 9, 2022

第1個洞伍茲就推桿不順，3推才進洞成為柏忌，他在名人賽第1洞一向表現不佳，累積93輪24柏忌、8小鳥。接著伍茲在最擅長的第2洞抓鳥，還差點打出老鷹。最慘的是第5洞，伍茲兩桿上果嶺，居然4推才進洞（雙柏忌），包括在洞邊的一記失誤讓球彈回來。伍茲前一次在名人賽4推進洞要追溯到2005年。

伍茲說：「這很困難，天候不佳，氣溫較冷讓球飛不遠。我找不到一個舒適擊球的感覺，經過這麼多次推桿，你們以為我總該找回手感了，但我沒有。」

前9洞伍茲打到+3桿，結果後9洞也是+3桿，他在最後3洞連續柏忌，特別是第18洞的雙柏忌，他第2桿揮出之後面色鐵青，球一路滾進了觀眾席。伍茲試圖補救但球又差點被風吹下果嶺，他用掉3次推桿才結束這一洞。

雖然此次爭冠無望，伍茲在車禍受傷之後能夠復原到參加頂級大賽的水準，已經足夠振奮人心了。可以看出伍茲走路的時候還有點辛苦，他比喻自己天天都在作戰，「每早起床之後都是新的一輪挑戰」勉勵大家永不放棄夢想。