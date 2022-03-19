110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級4強決賽，男子組4強賽衛冕軍政治大學和首度進軍4強的萬能科大對壘，帶著12分領先進入第4節的政大，雖然領先被縮小至個位數，但沒讓到手一半的勝利飛走，最終政大77比68擊退萬能，連續兩季挺進冠軍賽。

政大教頭陳子威表示：「很開心球隊連兩年爭冠，這個球季球隊遇過傷兵、球員有些狀況等問題，但大家展現凝聚力，替補表現也很稱職，全隊所有人想為自己及政大再拿一座冠軍。」

政大共6名球員得分雙位數，第1節和第3節都投進過壓哨三分球的王凱裕16分全隊最高，他感謝隊友信任、給他機會，冠軍戰已經準備好迎接挑戰。

這場比賽政大主控游艾喆、外籍生丁恩迪都傷癒歸隊，丁恩迪從替補出發，繳出10分、7籃板，游艾喆回歸先發，貢獻12分、10助攻、7籃板，只是7次失誤有點多，賽後陳子威開玩笑說欠了很多杯咖啡。

游艾喆回應：「失誤偏多沒藉口，我身為球隊主控，不應該輕易出現太多失誤。」對於冠軍賽MVP，他說：「不會特別強求個人獎項，重點是球隊獲勝，這座獎政大任一球員拿都可以。」

政大丁恩迪（右）傷癒歸隊，努力守護籃板。（杜宜諳攝）