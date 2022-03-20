110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍賽，連續兩年由政治大學、世新大學爭冠，上半場政大三分火力全開，全隊投進11記三分球，前兩節結束政大51比31遙遙領先。

政大王凱裕、張鎮衙、莊朝勝輪番在三分發射冷箭，3人上半場各投進18分、10分、12分，成為球隊奠定20分領先的助力，政大上半場三分球18投11中，全隊助攻次數16次，進攻完全讓世新防守相當挫折。