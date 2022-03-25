世新大學引進好萊塢最新技術，打造「LVS智能攝製基地」，吸引諸多影視產業前往合作。風度影業今(25)日則宣布，提供新台幣310萬的高額獎金，啟動「新風獎短片創作大賽」，邀請到知名MV導演鄺盛掌鏡，拍攝科幻短片，共同打造這樁引領嶄新紀元的產學合作案。

世新大學「LVS智能攝製基地」以2256塊LED面板組成270度的環形背景牆，加上十米見方的LED天幕，構建了虛實結合的攝製環境，加上與遊戲引擎完美結合的實時演算鏡頭捕捉系統，是提升製作效率和突破時空限制的最新、最有效解決方案。

多次入圍金馬獎肯定的風度影業，則掌握了後疫情時代的全球影視市場，積極布局高技術含量的影視製作，並在本次合作案當中，邀請到鄺盛擔任導演名為《Falling》的賽博龐克(Cyberpunk)科幻短片，由人氣偶像連晨翔、舒子晨擔綱演出。

而在完成示範影片拍攝之後，由風度影業與世新大學共同主辦的「新風獎短片創作大賽」，也將立即於校內展開甄選，全校各系所學生皆可組隊報名參與。6月經過第一階段企劃案審查篩選之後，獲選企畫案將獲得補助進行攝製，最終得獎結果預計於11月底揭曉。

鄺盛表示，肯定世新大學打造的「LVS智能攝製基地」，演員與製作團隊能不受時空影響，沉浸在擬真環境裡，也更容易投入情緒演出，完整、先進的設備更是節省了搭景費用和時間，「這裡可以創造無限可能！」

風度影業董事長鄭人豪提到，相當期待與世新大學展開多元面向的產學合作，也將傾力支持學生提案企畫拍片。

鄭人豪也說，為了接軌國際最新影視攝製技術，未來該公司也將帶領團隊前進好萊塢，計畫聘請美國專業人員擔任團隊技術顧問，朝著成為亞洲最專業虛擬製作團隊的目標持續躍進。

世新大學副校長楊盛昱指出，期待為產業灌注活水，也就是人才、內容與創意，以實作拍片讓在學階段的人才直面市場、接軌國際、體驗專業，台灣影視工業也才能因此不斷嘗試、邁進，提升水準與競爭力。