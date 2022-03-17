110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽4強決賽本周末登場，賽事連續第5屆前進台北小巨蛋，展開公開一級男、女4強爭霸，7所學校8支勁旅要為冠軍榮耀進行最後奮戰。

上屆首度進入公開男一級4強就帶走冠軍的政治大學，本季預賽排名第1，複賽以7戰全勝第1種子晉級到決賽，雖然經過兩名大一球員蔡宸綱、王鈞聖因為不當行為，收到禁練、禁賽處罰，決賽少2名戰力，全隊放下場邊紛擾，專注面對最後兩場重要賽事，期許再將冠軍獎盃帶回學校。

本季重返男一級8強就一直締造紀錄的萬能科大，教頭吳奉晟認為，沒有經驗也是好是，大家更能無負擔地全力以赴，「球隊今年可能運勢不錯，一路8強、4強締造隊史新猷，就從心態上幫助球員做好準備，也有讓大家去玩一下別的運動放鬆心情，好好享受本季最後2場比賽。」

已經連續7屆進軍4強，每年都參與台北小巨蛋賽事的健行科大，儘管沒有外援選手提升高度，也遇過傷兵考驗，但球員很爭氣，沒讓高度變成劣勢，再度讓球隊回到4強，他鼓勵大四球員好好享受。

唯一男、女都挺進到4強的世新大學，本季接下隊長的大四中鋒許玟瑄，坦言雖然3連霸有壓力，但球隊複賽最後1戰被台灣師大中斷跨季38連勝後，全隊先釋放連勝壓力，由於本季更需要團隊發揮，這段期間也增加訓練內容，甚至來到一天練三餐，從上午投籃、重訓到下午練習賽，就是為了要在決賽舞台展現更好的一面。

女一級複賽5戰全勝晉級的台灣師大，主戰班底穩定發揮，替補陣容銜接無虞，放眼繼100到102學年3連霸後再度登頂；文化大學女籃擁有19座UBA冠軍，持續為隊史第20冠奮戰；佛光大學雖然第4種子晉級，教練楊淑淨鼓勵球員放手一搏，朝穩住前三名努力。

UBA為了部分即將揮別大專生涯的「畢業生」最終舞台，本屆冠軍獎盃以「書頁」作為設計起點，帶有祝福選手邁向人生下一個扉頁的意義，兩天決賽8場賽事透過緯來體育台、LINE TODAY、中華電信Hami Video收看精彩賽事，也可透過SSU的YouTube頻道觀看重播或精彩畫面。