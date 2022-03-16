連續7屆晉級UBA公開男一級4強，健行科大也是本季4強球隊中唯一「全本土」隊伍，在多數一級球隊都有外籍生助陣的環伺下，以12名本土球員攻進小巨蛋，繼續朝隊史第4冠邁進。

健行是UBA引進外籍生的先驅，本季季前因為外援臨時反悔未來台，球隊自從104學年升上一級後首度以全本土陣容出賽，而本季報名13名球員已是歷屆最少，以精兵出擊。 健行戰力都是一時之選，帶頭的大四學長包括主控谷毛唯嘉、過去兩年都因傷無緣複賽的高承恩，前鋒陳范柏彥表現也持續成長，球技、身體和心理素質都持續提升，搭配簡廷兆及高錦瑋、丁冠皓、王晟霖等學弟，爭冠本錢仍舊雄厚。

平時扎實的苦練，從健行在防守、外線的表現可見成效，平均每場攻下87.9分僅次於政治大學，三分球命中率達3成，平均每場11.6顆三分球轟炸對手，失誤率則是全參賽隊伍中最低。

健行將在4強戰先對上去年亞軍世新大學，兩隊本季預、複賽兩度對戰各拿一勝，其中在複賽鏖戰到延長賽，最終由健行以3分差勝出。

上季健行在4強戰敗給政大，5年來首度無緣冠軍賽。本季健行在預賽打出11勝3敗，包括在預賽以81比76擊敗衛冕軍政治大學，8強起以12名球員應戰，僅以9分差敗給政大，列決賽第2種子，若要與頭號種子政大碰頭，得先設法自力拚進冠軍戰，才可能有第3度交手機會。