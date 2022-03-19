110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級4強決賽19日台北小巨蛋登場，首場女子組台灣師大、佛光大學一戰，複賽全勝晉級的台師大維持好狀態，開賽就打出11比0攻勢，佛光雖一度縮小差距，但下半場台師大持續拉開，末節曾領先超過20分，終場台師大88比62勝出，率先晉級20日冠軍賽。

台師大女籃本季狀態極佳，從預賽到複賽僅在預賽輸過衛冕軍世新大學1場，複賽雙方再度交手，台師大復仇成功，中斷世新跨季38連勝，以複賽5戰全勝、頭號種子之姿晉級4強決賽，距離隊史繼102學年完成3連霸後、相隔7季首冠，只剩20日下午5點的最終戰役。

台師大進攻多點開花，5名球員得分達雙位數，陳靳豫萱15分、9籃板，隊長吳明臻14分，許庭瑜13分，陳昱潔11分、6籃板，陳雅彤10分、6籃板。

佛光大學僅9人登錄出賽，連文鈴飆進5記三分球搶下15分，李宜樺同樣15分，陳郁婷14分，陳丁綺10分、9籃板。

佛光大學陳郁婷（右）奮力出手。（杜宜諳攝）