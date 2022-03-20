（14:25更新，補充內文）110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰，文化大學靠著第4節尾聲的強勢攻勢，74比62擊退佛光大學，文化季軍、佛光殿軍。

4強賽佛光大學王竫婷、張欣然因為學生證漏蓋下學期註冊章，因此無緣上場力助球隊，緊急搞定學生證問題的兩人季軍戰順利出賽，王竫婷在大學最終戰繳出32分、13籃板，文化大學則以大一好手郭虹廷23分、14籃板，大二鄭慧慈16分、19籃板也是「雙十」演出。

賽後代表出席賽後記者會的佛光大學總教練楊淑淨、即將畢業離隊的王竫婷、張欣然，都流露出依依不捨的心情、哭紅了眼眶，楊淑淨指出，球隊從開季到現在面臨人手不足的挑戰，常常練球時湊不滿10人，雖然無法連3季保住第3，但在許多考驗下能夠來到4強，她也很滿意球員表現。

王竫婷補充，自己前1場犯了不該犯的錯，大學最後2場賽事錯過了1場，在不想留遺憾的情況下全力以赴，雖然個人數據好，但無法拿下季軍還是很難過。王竫婷從國中到大學都是在佛光山體系下的普門中學、佛光大學學習、打球、生活，她很珍惜這份感情，如今要揮別熟悉的環境她也很捨不得，她會一直支持學校，未來有空會回來看學妹、給大家鼓勵。

對於第4節能夠拉開分差，文化大學總教練鄭慧芸表示，球隊鋒線具備身高優勢，提醒球員佛光王竫婷較早四犯，可以透過這點來攻，球員禁區不斷挑戰籃框，順利將勝利留下。

此役開賽佛光以11比0攻勢打出氣勢，不過文化大學也回敬6比0高潮慢慢追上，兩隊直到第4節都還勝負難分，剩下5分鐘左右文化透過強勢防守、衝搶籃板獲得更多進攻機會，加上佛光有幾波攻守比較亂，文化在鄭慧慈、郭虹廷、劉倩伶等人陸續得分下，在末節讀秒階段擁有13分領先，文化報了去年季軍賽落敗之仇。

110學年UBA公開女一級季軍戰文化大學鄭慧慈（右）繳出16分、19籃板。（大專體總提供）