110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級4強決賽，19日世新大學繼女籃隊確定再闖冠軍賽後，男籃隊也以91比82氣走健行科大，世新男籃連續2年要和政治大學爭冠。

世新男籃隊隊長李威廷4強賽雖然抽筋退場，仍繳出16分佳作，搭配兩名外籍生伊波卡26分、20籃板與丹尼爾12分、18籃板「雙十」，表現，挺過健行的追分，賽後世新教頭何正峰肯定球員表現，投籃命中率可以不錯，有賴平時自主訓練，是球員自己爭氣，才能有出色表現。

20日晚間7點世新將再和政大爭冠，何正峰回憶去年冠軍賽球隊少了受傷的吳沛嘉、丹尼爾，今年冠軍賽除了兩人能健康出賽，政大決賽前因為兩位大一球員蔡宸綱、王鈞聖因不當行為影響球隊遭禁賽、禁練，一來一往雙方戰力各有增減，他對自家球員有信心。

李威廷補充：「近兩季也和政大交手不少次，已經是老對手了，我們努力縮小和他們的差距，從預賽輸37分、複賽輸13分，目標不變，就是努力衝擊冠軍。」

健行科大總教練劉孟竹指出，球隊落敗主因在於上半場讓世新命中率太高，曾落後進20分，雖然努力縮小分差，下半場也曾超前比數，但關鍵時刻在籃板卡位沒做徹底，三分球也沒能發揮，無法拉開差距又被世新要回領先，只能怪自己沒掌握贏球契機，季軍戰仍正常打，要為來加油的支持者打出一場好球。

上半場世新靠著高投籃命中率奠定雙位數領先，不過健行靠著一波7比0高潮縮小差距，第3節持續加壓，在該節剩3分多鐘時，健行簡廷兆連拿4分，助隊56比53超前，但是世新以15比8攻勢，其中第3節世新大一後衛李宗漢壓哨三分，再度帶動士氣。

決勝節雙方持續纏鬥，世新努力維持領先，並在4節正規賽剩3分38秒時取得83比73、10分的領先，健行追分時幾次外線未能命中，加上曾連續三罰失手，未能再將落後的分數追回，世新男籃連續兩季闖進冠軍賽，而UBA 4強賽連續5年在台北小巨蛋都沒缺席的健行科大，連兩季爭季軍。