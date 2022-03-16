上季初嚐UBA公開男一級封王滋味，政治大學本季帶著衛冕軍的氣勢，預、複賽合計21戰僅吞1敗，其中在複賽以全勝姿態搶下4強第1種子，目標直指2連霸。

政治大學本季主力陣容變動不大，加上各位置板凳深度也夠，儘管複賽階段陷入傷兵危機，包括外籍生丁恩迪、歐力士以及主控游艾喆都因傷缺陣，誠如教頭陳子威所言「危機就是轉機」，替補群扛責挺身而出，大一新秀亦適時頂起球隊戰力，讓球隊戰績依然名列前茅。

政大上季冠軍戰MVP張鎮衙，本季平均每場攻下14分，個人在UBA奮戰4季以來累積得分破千，已經是大專生涯最後一季，力求在UBA舞台的最後兩戰，不僅幫助球隊朝目標邁進，也要用實際表現提升個人接下來投入職籃選秀的身價。

此外，大二主控游艾喆去年大專生涯菜鳥年就囊括UBA新人王、助攻王及抄截王，本季蟬聯助攻王和抄截王，成為UBA史上首位個人獎雙料連莊的球員，僅管在複賽階段頭部撞傷掛免戰牌，決賽歸隊狀況仍存變數，但仍可樂觀期待他和丁恩迪於決賽階段歸隊；本屆隊長林彥廷也扮演球隊靈魂人物，場均繳14.6分，領導球隊表現稱職。

政大本季僅在預賽對上健行科大吞下本季唯一敗仗，另有9場賽事得分破百，團隊每場平均可攻下92.9分，失分僅63.3分，超過5成的兩分球命中率及3成的外線命中，都是本季各隊之最，籃板、助攻數同樣排第一，就看最後兩戰能否將穩定的表現帶進小巨蛋最終殿堂。