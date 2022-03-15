已經是UBA資深勁旅之一的佛光大學，從99學年度起已經連續12季挺進公開女一級4強，110學年以第4種子問鼎最後4強決賽，「一姐」王竫婷要拿出勇氣帶領學妹，奮力衝破連兩年在4強賽落敗的惋惜，挑戰隊史第2座冠軍。

佛光大學在107學年度於UBA首度封后，之後卻年年面臨挑戰，前兩季碰上主力離隊，有限戰力之下經過重建、磨合，在不被看好的情況下仍拚進小巨蛋，本季仍遇上人手不足和傷兵問題，預賽階段僅9人可用，複賽等到陳郁婷歸隊，直到最終戰才確定以2勝3敗搶下4強門票。

此外，命中率下滑也是佛光複賽陷入苦戰的主因，相比預賽團隊平均3成外線命中率，複賽掉到23.8％，在精兵陣容出擊下，決賽前也需找回投籃手感。

已經大六的學姐王竫婷，是學生生涯UBA「最後一舞」，本季平均貢獻17.2分、6.7籃板，仍是球隊的攻守核心，看在教頭楊淑淨眼中，就是霸氣稍嫌不足，披佛光戰袍的倒數兩戰，除了要幫助球隊突圍，也要證明自己。

佛光大學4強決賽首戰將對上頭號種子台灣師大，本季雖兩度對戰都居下風，然而進了小巨蛋後的佛光，總能展現強大韌性，曾在108學年度4強賽和當年冠軍世新大學拚到三度延長才以1分差落敗，實力依舊不容小看。