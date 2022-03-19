台灣師大女籃隊在110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級打出爭冠的氣勢，19日4強賽首戰88比62輕取佛光大學，連續兩年闖進冠軍賽，總教練梁嘉音對球隊有信心，就等冠軍賽對手出爐。

台師大女籃本季僅預賽飲恨衛冕軍世新大學，複賽雙方再度交手，台師大復仇成功，中斷世新跨季38連勝，以複賽5戰全勝、頭號種子之姿晉級4強決賽，距離隊史繼102學年完成3連霸後、相隔7季首冠，只剩20日下午5點的最終戰役。

梁嘉音信心喊話：「來吧！等你！」展現不論哪支對手擋在前面、球隊爭取冠軍的決心，她補充：「不管冠軍賽對手是世新大學還是文化大學，兩隊都是可敬的對手，球隊從複賽結束到4強決賽的3周時間，也做了不少準備，明天賽前會再針對對手再做準備，剩下就看球員臨場發揮，大家好好享受比賽吧！」

台師大陳雅彤第3階段預賽腳踝扭到、6強複賽與世新一戰被打到左眉角掛彩，坦言迫不及待與對手對決，「文化鋒線球員動作紮實，世新伊思尤瑪則是複賽不小心打到我眉角的『兇手』，我會全力透過防守讓對手好看，能夠守住對手會讓我很有成就感。」