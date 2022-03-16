從巨人少棒拿下世界冠軍，葉志仙就註定這輩子要走棒球這條路，他是洛杉磯奧運棒球示範賽的銅牌班底，隨後雖因轉任教職錯過中職成立，卻也成為2006年杜哈亞運的金牌教頭，目前更在台灣運彩的冠名贊助下，率領傳統勁旅輔仁大學繼續征戰大專棒壇。

成軍已超過40年的輔仁大學棒球隊可說是台灣大專甲組成棒企業贊助史，從一開始的葡萄王，到後來2019年的台灣運彩投入冠名贊助，讓這支傳統甲組成棒勁旅得以持續為台灣棒球培育新秀盡一分心力，而在有了企業贊助下，球員訓練更無後顧之憂，輔大也在110年大專棒球聯賽（UBL）公開男一級重返4強行列。

輔大棒球隊自1976年成軍以來，孕育出不少棒球好手，像是郭源治、莊勝雄、陳義信、黃平洋、王光輝，到現在的周思齊、王威晨等人，都是輔大培育出來的好手。

1977年起輔大與葡萄王公司建教合作，開啟「企業贊助史」，1979年開始舉行梅花旗爭奪賽，讓過去「北華興、南美和」的戰火延燒成至葡萄王隊（輔大）對抗味全隊（文化大學棒球隊）。後來輔大棒球隊陸續獲得榮民工程、養樂多公司、中興保全及泰安產險等企業贊助。

但在2016年底，泰安產險因公司虧損，決定終止長達11年的冠名贊助，直到2019年輔大再獲台灣運彩公司的贊助，讓球隊發展得以重回正軌，輔大教練葉志仙說：「棒球是項所需經費特別高的運動項目，如果只靠學校很難支撐，對球員負擔也很大。」。

葉志仙就認為，大專甲組有企業贊助，讓球隊訓練能無後顧之憂，「企業贊助對輔大棒球很重要。」回憶起過去2年沒有企業贊助時期，球隊招生碰到相當大的困難，自然無法有太好的成績，「有了企業贊助後，才慢慢恢復到過去應有的水準，台灣運彩在我們最需要的時候幫了我們一把。」

台灣運彩不僅贊助輔仁大學棒球隊，從2014年開始台灣運彩擔綱起協助政府挹注國家運動發展基金的責任，迄今8年多已累積挹注國家運動發展基金超過280億元，對我國的體育振興起了非常大的作用，讓全世界看見台灣。

本屆UBL輔大繼103學年度後，睽違7屆重返4強，雖然最後季軍戰不敵文化，僅以第4名作收，但葉志仙仍十分感動，「現在甲組球隊也是很競爭，大學能列入甲組（公開一級）只有16隊，我們這一輩的球員都還各自在球場上，用不同角色為台灣棒球付出，雖然輔大後來這幾年發展有點起伏，但還是希望未來能回到2校對抗的那種榮景。」