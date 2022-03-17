NBA曼斐斯灰熊目前戰績48勝22敗僅次於太陽，是目前聯盟西區排名第二的隊伍，比對目前台灣運彩開出的冠軍賠率，灰熊西區冠軍與金塊同為11倍，前面依序有太陽的2.15倍、勇士的2.35倍、爵士的5.75倍，以灰熊例行賽的充滿氣勢的表現來看11倍的賠率CP值極高，值得先行投資，若是到了季末灰熊還是維持如此勝率，那賠率肯定是不會有現在這麼甜了。

究竟灰熊維持如此高勝率的秘密是甚麼呢？首先來談談進攻端，灰熊的PITP(Points In The Paint)油漆區得分是聯盟最高的，平均每場比賽可得58.2分，陣中王牌莫蘭特(Ja Morant)可以說是近年來最敢挑戰對方禁區的後衛了，不同於其他隊的後衛，勇士柯瑞(Stephen Curry)找尋三分線外空檔、太陽保羅(Chris Paul)中距離跳投穩當，莫蘭特一個抓緊機會就是往對方禁區強攻，這也是為什麼收看轉播的球迷可以屢屢看到莫蘭特騎在對方中鋒頭上扣籃的精彩畫面。

灰熊場均14.2次進攻籃板的數據也無人能出其右，搶下進攻籃板等同於在離籃框不遠的地方擁有多一次的進攻機會，因此灰熊的2NDPT(2nd Chance Points)搶下進攻籃板後得分的分數場均為18.6分傲視聯盟，居功厥偉的先發中鋒亞當斯(Steven Adams)個人場均就可以搶下4.6次進攻籃板，是如今全聯盟最會搶進攻籃板的男人，如此強壯完全不負『水行俠』的稱號。

除了進攻以外，灰熊防守也有一套！他們的場均抄截以及場均阻攻分別為9.9次以及6.5次都是聯盟第一，而這兩項防守數據很容易轉換成灰熊的快攻機會，根據統計灰熊的場均快攻得分分數FBPT(Fast Break Point)高達17.6分果真又是聯盟之冠。本季的灰熊是這麼多項攻守數據的領跑者，相信沒有人敢輕易的忽視他們，究竟這支有實力又極具觀賞性的優質球隊有沒有機會衝擊本季西區冠軍呢？讓我們繼續看下去。