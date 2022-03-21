美國NCAA一級大學籃球賽出現爭議判決，伊利諾的球員梅蘭德茲（R.J. Melendez）在終場前8分半鐘快攻接球灌籃，卻被裁判抓了技術犯規。原來是因為梅蘭德茲灌籃之後又掛在籃框一兩秒才下來，被判決是違反體育精神。

Reggie Miller not having any of this lame ass technical call for hanging on the rim. pic.twitter.com/1zFwoVJGeI — Awful Announcing (@awfulannouncing) March 20, 2022

當時伊利諾落後6分，這個吹判非但不合理，還澆熄了伊利諾的反撲氣勢。轉播的CBS球評就是NBA名人堂球星米勒（Reggie Miller），米勒分析梅蘭德茲的衝力導致他必須抓著籃框擺盪回來，「你們不能吹他技術犯規，這個年輕人不是在挑釁，如果他不抓緊籃框他會跌死的。」

梅蘭德茲被吹判之後一臉困惑，憤怒的觀眾對裁判報以噓聲，賽後在網路上痛罵「裁判連物裡都沒學過」，批評這個判決讓沒看過NCAA的人都以為大學比賽是笑話。

對於球員灌籃之後停留在籃框、籃架、籃網、籃板上面的各種拉伸動作，確實有明文規定是「違反體育精神的技術犯規」。同時有例外條款，只要該球員的懸掛動作是為了避免自己或他人受傷，就不算是技術犯規，例如梅蘭德茲的情況。

伊利諾總教練昂德伍德（Brad Underwood）也不明白裁判的想法，「拜託，我們不是一直很強調保護學生運動員的安全嗎？而且還打斷我們的反攻氣勢，太糟糕了。」裁判賽後拒絕給出說明，休士頓以68比53打敗伊利諾。