👌 HAVE YOURSELF A NIGHT, LANDRY! 👌 pic.twitter.com/LnJ0h4oMWK — x - Phoenix Suns (@Suns) March 21, 2022

就算戴文布克、艾頓兩大主力提前犯滿畢業，太陽還是擁有足夠戰力贏球！靠著沙梅特延長賽最後31.1秒投進超前三分球，太陽21日以127比124驚險擊退地主國王，搶到5連勝，目前太陽58勝14敗，排名仍然穩居西區與聯盟龍頭地位。

儘管戴文布克第3節獨拿19分，幫助太陽把落後差距追上，可是包含他在內，還有艾頓、麥基兩名太陽長人，還沒打到末節就背上5次犯規，打到比賽還剩1分01秒，艾頓率先犯滿畢業，國王也靠戴米恩瓊斯兩罰中1，取得兩分領先。

幸好太陽先靠麥基兩罰俱中追平，接著戴文布克最後8.3秒中距離命中，幫助太陽反而取得兩分超前，可是達米昂米契爾馬上追平，比賽因此進入延長；打到延長賽，麥基與戴文布克先後犯滿畢業，時間還剩50.9秒，太陽120比119領先。

最後41.1秒，戴米恩瓊斯補籃命中，國王反而超前1分，可是最後31.1秒，沙梅特投進三分球，太陽取得兩分領先，接下來布瑞吉斯兩罰中1，擴大太陽領先到3分，國王雖靠罰球追回1分，克雷格卻在最後5.7秒灌進穩住勝局的兩分。

戴文布克最後貢獻全場最高31分，另有7籃板、5助攻，布瑞吉斯27分，沙梅特21分，麥基14分，艾頓12分、10籃板，克勞德雖然傷癒復出，卻在第3節再次扭傷腳踝退場；國王以達米昂米契爾28分最高，哈里生巴恩斯21分，沙波尼斯18分、12籃板。