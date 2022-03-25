向來批評湖人「小皇帝」詹姆斯不留餘地的著名「詹黑」，也就是《FOX Sports》球評史基普貝勒斯又開砲了，強調詹皇以左膝痠痛為由不打24日湖人與七六人比賽，是不想面對擁有高大內線的七六人，造成他的平均得分因此下降，事實上詹皇本季兩度遭遇七六人都沒打。

「詹姆斯本季兩度遭遇恩比德的比賽都選擇避戰，就是不想面對如此高大的內線，造成他的平均得分下降，因為他很想衝擊聯盟得分王這項頭銜，」史基普貝勒斯表示，「難道不是因為他想要躲避恩比德的封蓋？或是逃避賽布爾的防守？」

畢竟目前詹姆斯以場均30.0分，稍稍領先恩比德的29.9分位居聯盟得分王，只要一場比賽表現失常，就有可能丟掉聯盟得分王位置，他會刻意挑選出戰對手，其實也不意外，不過跟貝勒斯同上節目的另一球評沙農夏普，卻無法同意自己同事意見。

「現在湖人排在西區第9，他們想要阻止想要衝上來的馬刺，所以需要一個健康的詹姆斯，」沙農夏普表示，「自從全明星周末過後，他的場均大約35分，贏球場次大約40分，所以他需要在剩下9場場均拿到35到40分，確保湖人可以進入附加賽。」