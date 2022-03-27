前塞爾提克中鋒「自由」坎特（Enes Kanter Freedom）現在無球可打，他最近向《紐約時報》表示：「我的上場時間減少、最後被釋出，原因是顯而易見的，但需要有良知的人來說出這些不公不義。我不想在29歲退休，有時候，犧牲是一個很重要的字，因為有更重要的事情。」

坎特批評球員工會的冷漠，「他們非但不支持我，還叫我閉嘴別談論中國的人權問題。」他指控聯盟顧忌著大陸市場而有意封殺他，不讓他打球。

NBA總裁席爾佛（Adam Silver）在《紐約時報》的訪談說：「聯盟對於中國的立場沒有改變。我們直接找坎特談過，清清楚楚地告訴他，我們絕對維護他的言論自由。」簡言之，聯盟與坎特各執一詞，到底聯盟有沒有下令叫坎特安份一點，外界也看不明白。

取得美國籍並改姓「自由」之後，坎特的政治立場迅速向保守派靠攏，可能因此不受NBA歡迎。他曾接受《福斯新聞》右派主播卡爾森（Tucker Carlson）訪問，坎特表示美國人民不該批評美國：「他們應該閉上嘴，停止批評這個世界上最偉大的國家。」坎特和卡爾森都喜歡攻擊湖人球星詹姆斯（LeBron James），嘲笑詹姆斯伸張美國非裔人權卻漠視新疆人權。

坎特前陣子自曝有職業摔角公司向他招手，但他還不願放棄NBA生涯，希望再打個7年籃球。