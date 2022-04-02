今天在NBA場上快艇以153：119懸殊分差擊潰公鹿，此戰快艇多位主力都沒上場，能有如此表現令人驚豔，不過公鹿同樣讓幾位戰將休息。快艇今天表現最出色球員是側翼悍將柯文頓(Robert Covington)，他全場狂飆11記外線轟下生涯新高43分，加上後衛考菲(Amir Coffey)支援32分，得以燒烤公鹿。

Los ¡ONCE TRIPLES! de Robert Covington para el triunfo de @LAClippers 😮



🔥 41 PTS - Máxima de su carrera -

🔥 8 REB

🔥 11 3PT - Máxima de su carrera -#ClipperNation | #NBA75 pic.twitter.com/v4hJHmq10s — NBA Latam (@NBALatam) April 2, 2022

此戰雙方都讓主力休息，快艇目前西區第8、公鹿東區第2，要進季後賽沒太大問題，同時也給替補球員表現機會，快艇前鋒柯文頓就徹底爆發，他上場高達46分鐘，轟下43分8籃板2助攻2抄截3火鍋，在飆分同時也維持防守悍將功效，此外他的投籃命中率高達62.5%、外線61.1%(18中11)、罰球100%(2中2)，光外線就拿下33分。

柯文頓首節開始就命中外線，在禁區也偶有建功，次節末段接連送出火鍋和抄截，相當全能，第三節頻頻以外線轟炸對手，打完此節快艇已拿下114分。末節柯文頓繼續趁勝追擊命中多記外線，射到公鹿無力反擊。此外考菲拿下32分6籃板7助攻4抄截，肯納德(Luke Kennard)也有23分，多點開花同樣是大勝對手關鍵！