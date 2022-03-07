The Khris Middleton Game™️



44 PTS | 8 REB | 5 AST | 1 STL pic.twitter.com/i35u24r85K — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 7, 2022

上季總冠軍賽對戰戲碼7日搬到密爾瓦基重演，這次公鹿能以132比122逆轉擊敗聯盟龍頭太陽，並非是靠「字母哥」阿提托康波，而是全場狂轟44分的米德頓，以及末節獨拿17分的哈勒戴，不過太陽畢竟少了保羅(手指骨折)、戴文布克(觸發聯盟協議)。

太陽甚至沒了前役幫助他們以115比114險勝尼克的頭號功臣卡麥隆強生，他因為腹股溝拉傷無法上場，卻跟地主公鹿纏鬥到末節，公鹿才靠最後拉出誇張的12比1小高潮拿下這場比賽勝利，目前公鹿40勝25敗，仍然暫居東區第3。

公鹿除了米德頓交出全場投27中16，含三分球投9中5，7罰全進的火燙手感表現，哈勒戴也拿24分、9助攻與4抄截，阿提托康波的表現稍嫌客氣，只有19分、13籃板及6助攻，伊巴卡14分、10籃板，恩瓦拉也替補貢獻12分。

太陽以先發中鋒艾頓30分最高，頂替保羅先發位置的佩恩23分、8助攻，克勞德19分、7助攻與5籃板，沙梅特17分，布瑞吉斯14分，目前太陽仍以51勝13敗穩居聯盟與西區戰績最佳球隊，不過假如主力再這麼傷下去，他們的龍頭地位遲早不保。