約基奇(Nikola Jokic)這名來自塞爾維亞的中鋒本週二用32分15籃板與13助攻的表現擊退前來踢館的勇士，拿下本季的第18次的大三元，領先大三元排行榜第二名馬刺隊穆雷(Dejounte Murray)6次，上季才勇奪MVP的約基奇本季依舊是MVP的最大熱門！也許他不是最強壯的中鋒，體能也並不出色，但他用全能的身手以及聰明的腦袋帶領金塊，在主力控球穆雷(Jamal Murray)缺陣的情況下，還可以擠身聯盟西區強隊之列！

約基奇身為中鋒傳球視野卻不輸任何一名控球後衛，身為金塊進攻發動機的他，無論是身後跟進的鋒線還是遠在底角埋伏的射手，約基奇都可以輕鬆又精準地把球送到隊友手中，個人場均助攻來到8.1次，排名聯盟助攻榜第7(除了他以外排行榜上17名球員全部都是後衛)。團隊的部分，根據統計金塊經過傳球助攻而得分的佔比高達66.6%排名聯盟第二，金塊擅於找到最適合出手的隊友得分，也是因為如此他們的團隊命中率47.6%也極有水準，在聯盟排名第三。

除了進攻注重團隊球風之外，金塊在防守的籃板保護上也十分出色，他們的整體籃板能力排名聯盟第6(REB%-51.6平均每球搶到籃板的佔比)，但論防守籃板他們的DREB%可是高達75.5%無人能出其右！金塊全隊卡位意識極強，極力降低對手爭搶進攻籃板進而有多餘的進攻機會，因此金塊對手因為搶到進攻籃板而得分的場均分數僅11.1分全聯盟最低。

約基奇與金塊大軍本週五上午11:00將再次於主場迎戰排名西區第3的勇士，這是金塊與勇士本季的第4場交鋒，值得注意的是金塊雖然戰績排名不如勇士，但前3次碰頭都取得勝利！勇士以目前缺少禁區的陣容很能與約基奇對抗，運彩方面的讓分與不讓分兩個玩法都建議投注金塊，大小玩法的話則看好大分，賽前雙方三次交手有兩次都打出飆分大戰，分別得了233以及255分之高。