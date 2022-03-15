布魯克林籃網遭到聯盟罰款5萬美元（新台幣143萬），原因是他們在14日對戰尼克的比賽讓自家球員厄文（Kyrie Irving）進入球隊休息室。根據紐約市法令，未打疫苗的員工不能上班，因此厄文只能坐在觀眾席，不許上場打球或進入休息室，這些地方都屬於工作場所。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）的鐵腕作風引起一些球員不滿，籃網前鋒杜蘭特（ Kevin Durant）賽後表示他不明白為何厄文「可以看球，不能打球」，未打疫苗的人都獲准進入體育館，甚至站在球員旁邊，既然如此讓他上場打球有何差別。杜蘭特批評現在的情況看起來很蠢，「這是在擔心我們的安危嗎？」他指責亞當斯想要擺弄權力、提升存在感，「我認為市長只是想要引人注目。」

《紐約郵報》報導，根據聯盟本身的健康與安全協議需要配合政府法令，未打疫苗的厄文不可以進入休息室。市長亞當斯解釋過，任何紐約企業員工都必須施打疫苗才能進入工作場所，這是執法公平性的問題，放行厄文就是對其他被強制打疫苗的紐約市員工不公平。

籃網遭到罰款之後，杜蘭特的態度軟化了，他透過球團發表聲明，提到過去兩年在紐約市狀況很多，他感謝市長努力面對，雖然對籃網的現況感到挫折，他仍會繼續支持這座城市。