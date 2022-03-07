紐約尼克前鋒蘭道爾（Julius Randle）又被罰錢了，聯盟7日宣布將他罰款5萬美元（新台幣140萬），因為他在對戰太陽隊時用力推擠前鋒卡麥隆強生（Cameron Johnson），還推開一名裁判。蘭道爾被吹兩次技術犯規並且被驅逐出場，事後遭到重罰。

Julius Randle and Cam Johnson got into it.



Randle was ejected after the exchange. pic.twitter.com/K5Bh3O7bS7 — ESPN (@espn) March 5, 2022

當時比賽打到第3節剩餘兩分多鐘，尼克隊佛尼耶（Evan Fournier）三分線出手，蘭道爾與強生在籃下卡位等籃板，蘭道爾用拐子頂開強生，然後強生反推回去。結果球投進了，兩人沒籃板可撿，蘭道爾忽然大怒回頭去嗆強生，一位裁判橫身插進來阻止卻被蘭道爾推開。雙方球員都上前勸解，佛尼耶把蘭道爾拉到一旁。

那記三分球讓尼克領先擴大到10分，不料強生在末節火力全開，全場轟下38分，外線12投9中，包括最後三分線外兩步後的絕殺，太陽硬是解決掉尼克。蘭道爾相當懊悔，坦言自己讓隊友失望了，他前3節攻下25分7籃板，賽後向球隊道歉，但拒絕配合聯盟的調查。

蘭道爾今年1月也吞過一張2.5萬美元的罰單，他比賽中對場邊觀眾比倒讚，賽後訪問時兩度以髒話回應。強生擊敗尼克之後也受傷了，他並不是被蘭道爾打傷，而是在一次切入上籃時被尼克中鋒米契爾羅賓生（Mitchell Robinson）撞傷右大腿，至少要休兵1場。