就在火箭宣布沃爾將跟他們分道揚鑣，本季不會再幫火箭出賽之後，沃爾早已逐漸成為球迷遺忘的對象之一，沒想到《ESPN》記者大衛阿德里奇10日爆料，沃爾正在考慮今天夏天重回老東家巫師懷抱，更重要的是他的昔日搭檔畢爾並不反對。

「沃爾很樂意回到當初在2010年用狀元籤把他選上的球隊，這是他最近和身邊的人，以及聯盟內部人士積極討論的事情，」大衛阿德里奇表示，「根據我收到的消息，這應該是真的。儘管畢爾沒有公開表態，但他不會針對重聚提出反對。」

沃爾效力巫師9個球季期間，曾經5次入選全明星賽，更獲選1次年度第三隊，但在因為左腳阿基里斯腱撕裂缺席整個2019-20年球季之後，沃爾2020年12月遭到巫師無情交易到火箭，但在上季只幫火箭打了40場，本季到現在都沒出賽。

反觀巫師本季表現先盛後衰，雖然季初曾占東區首位，卻因球隊融合出現問題，只好無奈把丁維迪、哈瑞爾兩人交易出去，畢爾也遭逢整季提前報銷，目前落居東區第11，後場戰力也空前薄弱，或許真的需要沃爾重新回歸，再跟畢爾搭配上場。