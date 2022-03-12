賈奈特有機會跟雷艾倫上演大和解戲碼了嗎？根據《波士頓環球報》記者華許本12日爆料，「綠衫軍」塞爾提克將於14日主場迎戰獨行俠比賽舉辦賈奈特的球衣退役儀式，屆時已經邀請雷艾倫一起參加，賈奈特也未表達反對，兩人確實有望和解。

根據華許本爆料，塞爾提克計畫在這次賈奈特球衣退役儀式，找來2008年塞爾提克奪冠陣容捧場，其中當然包含雷艾倫，雷艾倫會跟賈奈特鬧翻的主因，在於2012年他不告而別，完全沒跟塞爾提克隊友討論，直接加盟熱火跟詹姆斯聯手。

所以過去10年期間，賈奈特不僅一次公開表達不滿雷艾倫的心情，甚至不願跟雷艾倫同時現身，可是這種情況在上個月的全明星周末改變了，因為當時聯盟邀請75大球星現身騎士主場，賈奈特與雷艾倫也都到場了，場面頓時有點尷尬。

如今塞爾提克打算利用這次賈奈特舉辦球衣退役儀式的機會，讓這兩大綠軍退役球星上演大和解戲碼，屆時賈奈特會跟雷艾倫產生怎樣的互動，勢必引發外界相當大的關注，畢竟兩人這段翻臉鬧劇都過了10年，相信賈奈特應該不會那麼「小氣」才對。