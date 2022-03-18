本季先前才因膝蓋側韌帶撞傷缺席21場的籃網明星前鋒杜蘭特，17日讓籃網高層嚇出一身冷汗！因為杜蘭特第3節快結束之際，整個人被對方踩到腳，連球鞋都脫落了，當場倒地不起，「我當時跑很快，撞到前方防守球員，腳指甲被撞斷了，我痛了好幾分鐘，但我沒事！」

其實杜蘭特在昨天這場籃網主場遭遇獨行俠比賽當中，一路遭到對方嚴加看管，只要他一持球，就有兩名獨行俠球員包夾，儘管他在第3節尾聲一度站不起來，隨後仍繼續留在場上拚戰，更在讀秒階段投進超前三分球，可惜籃網仍遭丁維迪三分絕殺。

畢竟籃網當前不能少了杜蘭特，現在籃網拿到36勝34敗，位居東區第8，可是才領先東區第9黃蜂(35勝35敗)1場勝差、領先東區第10老鷹(34勝35敗)1.5場勝差，代表他們附加賽排名位置可能隨時產生變化，假如杜蘭特沒法打就慘了。

加上厄文遲遲無法在自家主場出賽，艾卓吉也因受傷缺陣，籃網剩下的12場例行賽仍須全力求勝，否則他們不僅可能丟掉附加賽主場優勢，甚至可能無緣闖進季後賽，這絕對是杜蘭特不想看到的結局，籃網目前距離東區第7暴龍還有3.5場勝差。