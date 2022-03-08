勇士8日在客場敗給丹佛金塊，並且被對手暴打了131分，連4場失分超過120分。因為總教練科爾（ Steve Kerr）對於聯盟的賽程安排不滿，拒絕派出主力球員柯瑞（Stephen Curry）、威金斯（Andrew Wiggins）、克雷湯普生（Klay Thompson）。

科爾賽前對美媒NBC說：「我們不會派出很多球員前往丹佛，這個決定很簡單，聯盟把補賽扔在這種地方，4個晚上3場比賽，其中兩場是折返比賽，我們不會把重要球員暴露在受傷風險之中。」科爾說他不會讓主力球員接受這種折騰，但他也同意聯盟這麼做是不得已的。

勇士原先在去年12月31日對戰金塊的比賽，金塊當時疫情爆發導致球員不足，改期到現在才補賽，導致勇士必須在3月8日前往丹佛，9日回主場對戰快艇，11日再飛往丹佛比賽。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）仍然不敢小看主力缺陣的勇士，「他們上一回輪休主力球員的時候，對馬刺轟了20顆三分球，普爾（Jordan Poole）那場摘下33分，還在第4節演出大逆轉。」果然這回普爾又砍了32分，但是勇士的防守再度當機，首節就被金塊猛攻40分。

勇士本來就在養傷的前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）也未上場，科爾表示目前還沒確定格林的回歸日期，儘管格林的背傷感覺好多了。由此看來格林缺陣的時候，確實讓勇士的防守弱化不少。