眼見湖人後衛「忍者龜」韋斯布魯克本季遭受外界惡意批評與攻擊，甚至涉及到他的家人遭受死亡威脅，勇士明星後衛柯瑞13日決定公開表達力挺韋少，「從球迷的角度來看，當他們越界攻擊某人，且不僅是在籃球層面之際，那真的太扯了！」

「我們為什麼會在這裡，就是因為籃球，」柯瑞強烈表達自己支持韋斯布魯克立場，「但到了最後，你還是需要做必須做的事情，來替自己的權益說話，同時也要理解聯盟內的球員都尊重韋斯布魯克這種類型的球員，他絕對有我的支持。」

「我們之前在洛杉磯跟湖人交手時，我當面告訴他這一點，」柯瑞表示，「對他面對本季態度與處理問題方式，我都很尊敬，無論是他在採訪表達的，處理自己情緒與保護家人，這就是野獸的本能，在某些方面，球迷吹捧你就想擊潰你。」

其實近年球迷出現越線舉動越來越多，像在上季，一名尼克球迷對著老鷹後衛崔楊吐口水，遭到麥迪遜花園廣場終身禁賽，甚至一名球迷曾在韋斯布魯克走進球員通道之際，把整桶爆米花倒到他的身上，如今韋斯布魯克的家人更遭受死亡威脅。