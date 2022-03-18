柯瑞的左腳韌帶拉傷缺陣，間接又帶起勇士一波傷兵潮！原本預估21日出戰馬刺比賽就可宣告傷癒復出的勇士榜眼中鋒懷斯曼，18日卻又被勇士下放到發展聯盟繼續復健，甚至替補前鋒穆迪也在17日不慎造成右肩脫臼傷勢，目前歸期未定。

身為2020年選秀榜眼的懷斯曼，卻在去年4月11日出戰火箭之後，整整快要1年時間沒在NBA出賽，理由是他進行膝蓋半月板修復手術，不過最近他在發展聯盟表現還算出色，場均可拿17.3分、9.7籃板及10.7火鍋，投籃命中率更有5成24。

如今勇士選擇把懷斯曼再次下放的理由，無非是擔心他的膝蓋還沒有辦法承受NBA高強度賽事，所以才讓他多去發展聯盟打比賽，希望能用更完整狀態回歸，反觀穆迪右肩脫臼屬於舊傷，應該可以趕在本季結束前回歸，只是時間還沒確定。

勇士今天唯一的好消息，則是《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料，先前因為左膝痠痛缺席兩周的替補後衛小培頓，應有機會在21日宣告復出上場，有了他的回歸，勇士可以稍微降低柯瑞缺陣的傷害，當然關鍵仍看普爾能否延續最近火力。