勇士官方19日正式宣布，經過核磁共振檢查後，當家後衛柯瑞確定左腳韌帶扭傷，將於兩周後重新評估傷情，勇士內部預估柯瑞可在4月中旬回歸，勇士總教練科爾說：「很慶幸事情沒變得更糟，這讓我們鬆了一口氣，希望柯瑞能在季後賽，或在季後賽前幾場例行賽復出。」

柯瑞是在前役遭遇塞爾提克時，遭到史馬特飛撲壓傷左腳，隨後X光檢查呈現陰性，代表他的左腳並未出現結構性傷害，科爾表示，「好消息是柯瑞能在季後賽前好好休息，對球隊來說，這是一個我們學習如何在缺少柯瑞情況下打球的機會。」

「如果現在我們可以學習更好的戰術執行，對以後的我們幫助很大，」科爾表示，「你當然希望擁有一個完美的健康陣容，但這很少做到，你只能努力適應。幸好我們擁有不錯的板凳深度，本季有很多人幫助我們贏球，我們沒理由不繼續這樣做。」

柯瑞本季替勇士打了64場例行賽，平均每場拿下25.5分、6.3助攻與5.2籃板，至於勇士目前戰績47勝23敗，排在西區第3，剩下12場例行賽很可能都沒了柯瑞助陣，除了克雷湯普生必須扛下更多進攻責任，勇士可能必須依賴普爾了。