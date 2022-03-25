自從2月17日在面對火箭比賽時造成右手指骨折缺陣的太陽明星後衛保羅，25日即將宣告傷癒復出遭遇金塊，這是保羅缺席整整15場比賽之後重新上場，對於目前即將搶下聯盟龍頭位置的太陽來說，無疑是天大的好消息，也可讓保羅備戰季後賽。

「保羅可以回來真的太好了，不過他的上場時間將會有所限制，不會是他平常的上場時間，」太陽總教練蒙提威廉斯表示，「保羅一直在努力訓練，確保他已經回到往日的水準。」保羅本季出賽58場，平均每場拿下14.9分、10.7助攻與4.5籃板。

保羅是在出戰火箭比賽，遭到火箭前鋒泰特打到右手，造成手指骨折傷勢，儘管他當時宣告至少缺席6到8周，他仍在全明星賽上場打了兩分鐘，甚至還出手了一次，如今他也比起原本預定的復出時間提前回來，接下來就看他能在場上打得怎樣。

不過就算保羅因傷缺陣，太陽目前仍然保持西區與聯盟龍頭位置，最近更處6連勝氣勢，接下來只要太陽再贏1場，或是西區第2灰熊輸掉1場，太陽就可確定拿下聯盟龍頭席位，也就代表擁有他們擁有今年季後賽所有主場優勢，藉以尋求奪冠成功。