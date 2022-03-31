盈正(3628)公布去年獲利為7216萬元，EPS達1.6元，年增逾7成，董事會通過配發1.25元現金股利。盈正為國內第一家獲VPC驗證證書的太陽能變流器供應商，今早盈正股價重新站回「6」字頭。

盈正在2021年台灣國際智慧能源展，以三相併網型75KW太陽能變流器系列獲「經濟部能源局金能獎」殊榮，成為「優質太陽光電產品金能獎」首度納入變流器即獲獎的業者之一，展現盈正團隊強勁的研發實力。

盈正豫順創建於1994年，發展初期致力於不斷電系統(UPS)等電力轉換設備的技術服務，因應綠色能源產業的發展，更在2009年推出首款併網型太陽能變流器。

2015年，首先發表太陽光電智慧雲端管理台，協助國內為眾多的中小型大陽光電系統整合商與用電管理案場，掌握運轉與維護(O&M)工程，大幅降低勞務成本，並提升投資報酬率。

盈正豫順並於2018年率先響應申請VPC自願性產品驗證，並拔得頭籌，成為第一家獲VPC驗證證書的太陽能變流器供應商。盈正變流器全系列內建串列效能檢測IV曲線掃描新發明專利技術，大幅降低勞務費用，保障系統的安全運轉及最佳的發電效率。

國家標準自願性標章(VPC)為自願性產品驗證(VoluntaryProductCertfc的縮寫），再生能源為目前政府積極推之綠色產業，標準檢驗局為對國內消費大眾之安全把關，推動國內綠色產品安全及性能驗證，將太陽光電相關產品納入自願性產品驗證制度(VPC），並制定技術規範，其目的在確認太陽光電模組有高效性能及耐久使用之可靠度。