台股自2017年開辦定期定額投資業務迄今，已成為國人投資理財的重要管道。集保結算所指出，國內投資人定期定額投資規模穩定成長，對ETF的偏好也逐漸攀升。進一步觀察可發現，在最受國內投資人歡迎的前十檔定期定額ETF中，亦可歸納出4類型趨勢。

集保依據大數據平台統計發現，2022年2月國內自然人整體定期定額金額已達37.4億元，年增達約61％，人數也達到33.8萬人、年增達約68％。除了定期定額規模穩定成長外，投資人對ETF的偏好也逐漸攀升。

集保指出，2月元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)兩檔ETF定期定額交易人數分別高達11.5萬人與9.5萬人，穩居冠軍及亞軍寶座。而第3～5名依序為富邦台50(006208)5.1萬人、國泰永續高股息(00878)4.6萬人、富邦公司治理(00692)2.4萬人。

進一步觀察可發現，最受國人歡迎的前十檔定期定額ETF，連結標的多為「標竿企業」、「高股息」、「公司治理型」等證券，與存股族偏好永續經營企業、穩定配息等特性相符。另外，特定題材的ETF也相當受到投資人歡迎。

集保指出，如富邦越南(00885)與國泰智能電動車(00893)等特定題材的ETF，雖然成立不到1年，但定期定額交易人數已躋身前10名。顯見在高通膨年代，如何為自己創造薪資以外的多元收入來源，並及早規畫退休準備，已然成為全民話題。

集保董事長林修銘表示，集保多年來建置大數據平台，將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用先進技術提供視覺化互動式資訊，希望帶動市場數位創新，促進民眾對於投資理財的意願，推升台灣資本市場長遠進步。