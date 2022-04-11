豐興繼上周因適逢清明假期暫停開盤後，今(4/11)日開出本周國內鋼品盤價，鋼筋、廢鋼及型鋼皆再續平盤，其中型鋼已連續三周持平，鋼筋及廢鋼則連兩周持穩於每公噸25100元及每公噸15000元。

儘管美國及日本市場廢鋼雙雙走跌，但業者表示，係因匯率也呈跌，下游買盤力度尚可，且主要煉鋼原料鐵礦石反彈，故本周續開平盤。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼下跌8美元，致每公噸587美元，美國貨櫃廢鋼報價則跌10美元，報每公噸570美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸153.45元，反彈近2%。(商品行情網)