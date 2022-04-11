豐興(2015)周一(4月11日)開出本周盤價。本周盤價再度平盤，本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。國際廢鋼高檔盤整，加上新台幣匯率走貶，故本周國內盤價維持平盤。

回顧上次3月28日盤價，伴隨鋼筋價格在高點，暫停續漲全面維持平盤，廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。

盤價漲多持續暫緩，本周豐興廢鋼收購價持平為每公噸1萬5000元，鋼筋持平為每公噸2萬5100元，廢鋼、鋼筋連2周持平，型鋼產品也維持為每公噸2萬9000元，連3周持平。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌勢再起，由本周持平的每公噸595美元轉跌為587美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由580美元轉跌至每公噸570美元，終止連4漲，國際廢鋼跌幅不大，可視為正在高檔盤整，澳洲鐵礦砂由每公噸150.55元轉漲至153.45美元，終止連2跌。

受惠國際廢鋼價格衝高，鋼筋和型鋼等主力產品出貨量增、價格調漲，豐興3月營收40.63億元，年增21.82%、月增53.09%，突破40億元關卡，創下單月歷史次高。第一季營收99.48億元，年增26.00%、季減9.01%，齊創歷史同期新高。