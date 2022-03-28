豐興本周內銷盤價 全面維持平盤 12:032022/03/28 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）28日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。豐興新的報價，為廢鋼每公噸收購牌價維持15,000元，鋼筋每公噸牌價維持25,100元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。 豐興本周盤價 全面開平盤 國際廢鋼持穩 豐興本周盤價全面持平 #豐興 #本周內銷盤價 #維持平盤 #日開出 #廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際廢鋼高漲 豐興本周盤價全面大漲 鋼筋每公噸漲1,400元 12:532022/03/14 財經 《商情》國際廢鋼持穩 國內鋼品續平 11:082022/03/01 財經 豐興本周廢鋼和鋼筋價格再調漲 每公噸漲500～700元 12:222022/03/21 財經 《鋼鐵股》盤價漲不敵外資落跑 東鋼臉綠 17:222022/02/16 財經 《鋼鐵股》豐興盤價 續全面開平 11:082022/03/01 財經 豐興本周盤價全面大漲 每公噸漲500～700元 11:022022/03/07 財經 《鋼鐵股》中止3連漲 豐興盤價全開平 10:512022/02/21 財經 俄烏危機推升金屬價格 鋼鐵股逆勢強漲 13:302022/03/07 財經 《商情》原料漲勢放緩 國內鋼品持平 11:272022/03/28 財經 豐興 本周內銷盤價全面大漲 04:102022/03/15 產業特刊 《鋼鐵股》豐興本周盤價續衝 鋼筋再漲1400元 11:582022/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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