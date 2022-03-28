豐興（2015）28日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤。豐興新的報價，為廢鋼每公噸收購牌價維持15,000元，鋼筋每公噸牌價維持25,100元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。