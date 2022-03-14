受到國際廢鋼原料和小鋼胚半成品價格和成本高漲影響，豐興14日宣布，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，其中廢鋼每公噸調漲1,200元，鋼筋每公噸漲1,400元，型鋼每公噸漲1,200元(含基價漲800元和產品附價漲400元)。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為14,500元，鋼筋每公噸牌價為24,400元，型鋼每公噸牌價為28,600元。